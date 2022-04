Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana lucreaza la un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar putea restrictiona inchirierea de avioane si importul si exportul de produse precum carburanti, produse din otel si bunuri de lux, au declarat doua surse care cunosc discutiile, transmite CNBC.Cu toate acestea,…

- Autor: Mihai Petre, Director, Consultanta vamala, EY Romania Situatia actuala din Ucraina, Rusia si Belarus a fortat multe companii multinationale sa ia decizia de a-si inchide unitațile de productie din tarile afectate de conflict. Ce facilitati la import ar fi disponibile pentru echipamentele de productie…

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, convocata ca urmare a agresiunii militare a Rusiei impotriva Ucrainei. Iohannis a reiterat deplina solidaritate a Romaniei cu poporul ucrainean.Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Klaus Iohannis a subliniat ca Romania condamna ferm agresiunea complet nejustificata, ilegala…

- Qatar, unul din cei mai mari exportatori de gaze naturale din lume, a transmis marti ca nu va putea acoperi nevoile energetice ale Uniunii Europene, in cazul unui deficit al aprovizionarii blocului comunitar cu gaze din Rusia, ca urmare a tensiunilor politico-militare din jurul Ucrainei.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat Rusia ca orice provocare sau agresiune impotriva Ucrainei va avea consecinte grave, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Borrell a transmis un mesaj Moscovei inainte de intalnirile pe care le va avea miercuri cu oficialitati ucrainene."Uniunea…