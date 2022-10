Kremlin - Vladimir Putin este dispus să înceapă negocierile cu Ucraina Intr-o convorbire telefonica purtata de Putin cu Regele Bahrainului, Salman bin Hamad Bin Isa Al-Khalifa, liderul de la Kremlin și-a anunțat disponibilitatea de a relua negocierile cu conducerea Ucrainei, transmite Serviciul de presa al Kremlinului. Liderul rus l-a informat pe Regelui Bahrainului despre semnarea acordurilor privind admiterea in componenta Federației Ruse a autoproclamatelor republici populare Luhansk si Donetk si a regiunilor Zaporijjia și Herson, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

