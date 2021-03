Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii USR-PLUS au anunțat ca au votat in unanimitate proiectul de lege privind activitatea in Romania a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi. Astfel, infracțiunile cu fonduri europene pot fi investigate și in Romania. ”Cum era de așteptat, PSD a votat IMPOTRIVA, incercand sa mai faca…

- Se inmulțesc protestele sindicale FOTO: Catalin Radu. Între timp, se înmulțesc protestele sindicale. Reprezentanții Cartel Alfa urmeaza sa revina joi în fața Ministerului Muncii și tot în fața ministerelor și a Guvernului, au anunțat proteste și sindicaliștii…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, ca a selectat sase candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Este vorba despre Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - Directia Nationala Anticoruptie, Dana-Cristina Bunea - Parchetul…

- Eurostat plaseaza Romania pe locul trei in Europa intr-un clasament al statelor membre care au reusit sa-si pastreze cel mai bine calatorii in trenuri. Acesta a fost rezultatul unui an 2020 dificil, in care CFR Calatori si-a propus sa-si restructureze activitatea pentru a permite dezvoltarea companiei…

- Reprogramari pentru vaccinare pentru lucratorii din domenii esențiale Foto: gov.ro Lucratorii din domenii esențiale programați pentru vaccinare trebuie sa mai aștepte 10 zile ca sa primeasca prima doza de ser de imunizare. Din cauza problemelor de aprovizionare, România are cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 25 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea a doamnei Anca Comaniciu – pensionare, la data de 1 februarie 2021; Citește și: Medicul Adina Alberts,…

- Președinta țarii, Maia Sandu, aflata intr-o vizita oficiala la Bruxelles, a avut o intrevedere cu Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European și fosta șefa a DNA din Romania.