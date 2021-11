Kosovo: Vaccinare anti-Covid în curțile moscheelor In Kosovo, autoritațile sanitare incearca o noua modalitate pentru a-i convinge pe cetațeni sa se vaccineze impotriva Covid-19: administrarea vaccinului dupa rugaciunile din moschee, transmite Euronews. Imamii s-au alaturat autoritaților și le-au cerut credincioșilor sa se vaccineze. In acest sens, echipe medicale așteapta in curțile moscheelor pentru vaccinare, dupa rugaciuni. Autoritațile sanitare se tem de o raspandire rapida a variantei Delta, aflata deja in circulație, insistand asupra faptului ca vaccinarea este instrumentul cel mai bun pentru a stapani pandemia. In Kosova, s-a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

