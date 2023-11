Kosovo-Israel: imnul israelian, huiduit de fani kosovari în timpul unei omagierii a celor peste 230 de ostatici duşi în Gaza de Hamas - Video Echipa nationala a Israelului a disputat, duminica, in Kosovo, primul din cele patru meciuri pe care le are programate in 10 zile, care vor decide daca israelienii se califica la Euro 2024 din grupa din care face parte si Romania, relateaza Times of Israel, potrivit news.ro. In timp ce se intona imnul Israelului, jucatorii israelieni le-au adus un omagiu celor peste 230 de ostatici dusi in Gaza de Hamas la 7 octombrie, fotbalistii aratand simbolul unei jumatati de inima, semn ca inima nu este intreaga pana la intoarcerea lor. Oficialii echipei s-au imbratisat si au plans la finalul imnului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

