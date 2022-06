Klyde lanseaza single-ul Decide Klyde lanseaza single-ul “Decide”, despre care a declarat: “Decide este o piesa care s-a facut practic singura, nefiind planificata deloc. Am inceput anul cu multe insomnii si ganduri ciudate, si m-a lovit intamplator inspiratia si am inceput prima parte a piesei. Pe parcursul lunilor care au dus catre lansarea sa, s-a scris de la sine si se simte cum dintr-un start negativ, s-a transformat intr-o melodie pozitiva, care vorbeste despre cum persoana potrivita, la momentul potrivit, te poate aduce pe drumul ce bun, unde poti sa o iei de la capat din nou. am produs-o acasa la noi, la DarkViolet Records,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

