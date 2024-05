Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron i-a transmis luni premierului israelian Benjamin Netanyahu ca doreste "evitarea" unei "conflagratii" in Orientul Mijlociu, si si-a reiterat "hotararea de a consolida masurile pentru a contracara actiunile destabilizatoare ale Iranului", a

- Garda de Mediu Bacau intensifica masurile impotriva arderii ilegale a vegetației uscate, subliniind riscurile majore și consecințele grave pentru mediu și societate. Conform comunicatului emis astazi, arderea necontrolata a vegetației uscate pe terenurile arabile, pajiști permanente și siturile Natura…

- Camera inferioara a parlamentului Franței a susținut o serie de masuri pentru a face moda rapida la prețuri reduse, in special articolele produse de producatorii chinezi de masa. Votul de joi face din Franța prima țara din lume care "legifereaza pentru a limita excesele modei ultra-rapide", a declarat…

- Aceste fructe sunt considerate sfinte in tradițiile spirituale hinduse și budiste și sunt folosite in mod tradițional pentru a crea manunchiuri de margele sau coliere. Ceea ce face atat de special este textura și forma sa distinctiva, avand adesea striuri și proeminențe, ceea ce ii confera un aspect…

- Pentru ca sunt investiții semnificative in viața utilizatorilor moderni, telefoanele inteligente trebuie sa fie protejate in consecința. Nu iți va conveni sa achiziționezi un smartphone scump și la prima scapare din mana sa il vezi zgariat sau chiar spart. Așadar, in discuție intra foliile de protecție…

- Impotriva deciziei de azi se poate face contestatie, in termen de 48 de ore de la comunicare.Judecatorii Tribunalului au hotarat astazi, 26 februarie 2024, sa mentina masura asiguratorie dispusa de procurorii DNA Constanta in dosarul in care este vizata Marcela Enache, fostul secretar al municipiului…

- SUA au impus sanctiuni impotriva principalei companii ruse de transport maritim, Sovcomflot, informeaza Rador Radio Romania. Statele Unite au impus sanctiuni asupra principalei companii ruse de transport maritim - compania de stat Sovcomflot - in efortul de a reduce veniturile din petrol ale Moscovei,…

- Sabin Sarmaș, președintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Camera Deputaților, a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Emil Boc la primaria Cluj-Napoca. Acesta a spus la emisiunea In fața ta, de la Digi24, ca orașul a ajuns intr-o etapa in care trebuie sa "se duca la…