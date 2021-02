Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca Planul național de redresare și reziliența va fi gata pana in aprilie, cand va fi trimis spre aprobare Comisiei Europene. Principalele sectoare unde vor fi facute investiții sunt, in opinia președintelui, sanatatea, educația și protecția mediului. Președintele…

- Klaus Iohannis: Pana in aprilie, Romania va avea un PNRR coerent Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Cele 30 de miliarde de euro pe care România le are la dispoziție de la Uniunea Europeana prin Programul național de redresare și reziliența trebuie folosite pentru investiții…

- "Dupa parerea mea, este nevoie de investitii semnificative in sistemul de sanatate din Romania, mai ales daca ne gandim. Este nevoie de investitii importante in spitale noi si in cele existente pentru a le face mai sigure pentru pacienti", a spus Klaus Iohannis."Fac o remarca si despre campania de vaccinare,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa o serie de intalniri cu membrii guvernului, ca pana in aprilie Romania va trimite Comisiei Europene un plan coerent privind atragerea fondurilor europene pentru planul de reconstrucție. Din acești bani vor fi facute investiții in spitale, in școli…

- Romania va avea la dispozitie un buget total de 100 miliarde euro in exercitiul de finantare europeana 2021-2027, de trei ori mai mult decat in perioada 2014-2020, iar agricultura si programele de Dezvoltare Durabila reprezinta o treime din bugetul disponibil, arata o analiza a REI Finance Advisors,…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…

- Presedintele si premierul au inaugurat primii kilometri din A7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada…

- Planul National de Redresare si Rezilienta este acum in dezbatere publica, iar președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania trebuie sa se axeze pe investiții in sanatate, educație, transport, energie și agricultura.