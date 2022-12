Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca este profund nedreapta opozitia Austriei in Consiliul JAI de joi in care a fost dat votul privind aderarea Romaniei la Schengen. Seful statului a adaugat ca „aderarea la Schengen este obiectivul nostru strategic si nu ne vom opri pana nu il vom atinge”. „Lipsa consensului de astazi in ceea […] The post Klaus Iohannis:Atitudinea regretabila si nejustificata a Austriei din cadrul reuniunii de astazi risca sa afecteze unitatea si coeziunea europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .