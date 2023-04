Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 18–26 aprilie 2023, vizite oficiale in Republica Federativa a Braziliei, in Republica Chile și in Republica Argentina, anunța Administrațiai Prezidențiala, intr-un comunicat de presa.

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat joi, ca exista discuții privind comasarea alegerilor, insa a precizat ca alegerile parlamentare nu pot fi aduse mai aproape, dar ar putea fi amanate alegerile locale, care ar trebui sa aiba loc la termen in luna septembrie. „Comasarea alegerilor se discuta in…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…

- Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat vineri ca in urma cu cateva zile a avut discuții cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, iar acesta nu și-a schimbat poziția legata de aderarea Romaniei la Schengen. Premierul Ulf Kristersson a facut aceasta declarație intr-o conferința de presa comuna cu…

- Momentul in care cele doua trenuri s-au ciocnit in Grecia a fost surprins de o camera de supraveghere, iar imaginile au fost facute publice de presa elena. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a…

- Doi ruși au fost condamnați la trei ani și jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, potrivit Reuters. „Potrivit intentiei criminale, astfel de actiuni ar fi condus la deraiere, deteriorarea echipamentelor militar si feroviar,…

- O femeie din SUA a fost reținuta și amendata miercuri de un tribunal rus pentru ca a plimbat un vițel prin Piața Roșie din Moscova pe care a spus ca l-a cumparat pentru a-l salva de la sacrificare, a informat presa de stat rusa, potrivit Reuters. Alicia Day, in varsta de 34 de ani, a […] The post Ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis retrimiterea la Viena a ambasadorului Romaniei, chemat in tara pentru consultari in data de 9 decembrie 2022, dupa ce a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen. ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut…