Klaus Iohannis SPULBERĂ orice speranță de relaxare a restricțiilor: Noi, în România, nu suntem în astfel de fază Președintele Klaus Ioahnnis spulbera orice vis de relaxare a restricțiilor de mișcare impuse de autoritați in contextul epidemiei de coronavirus. Citește și: O patroana de hotel transformat in locație de CARANTINA a izbucnit la adresa romanilor: Colegii mei indura injurii "Vremea e frumoasa. Auzim la știri ca sunt unele țari unde se face un plan pentru realxare. Oricat imi pare de rau, trebuie sa va spun pe fața, noi, in Romania, nu suntem in astfel de faza. Numarul de cazuri crește, numarul de persoane infectate crește. Noi nu suntem in faza in care putem sa ne relaxam. Depinde… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

