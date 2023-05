Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea filialei județene Iași a Uniunii Sindicatelor din Invațamantul Preuniversitar, a soliciat, astazi, intervenția președintelui Klaus Iohannis ca mediator in conflictul deschis dintre salariații din Educație și Guvern. Președintele USLIP Iași, Laviniu Lacusta considera ca revolta a depașit etapa…

- Pana marți, 30 mai, vom avea un nou guvern, „varianta optimala”, așa cum a anunțat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a promis ca va respecta calendarul anunșat de PNL, care inseamna ca discuțiile de la Cotroceni vor avea loc in weekend, dupa demisia premierului care se va produce…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Un deputat AUR și unul de la PSD au fost la un pas de bataie in ședința de miercuri, 3 mai, a Camerei Deputaților. Conflictul a pornit intre deputatul AUR Dan Tanasa și deputatul PSD Adrian Solomon, de la taxa de solidaritate. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar alesul AUR l-a imbrancit pe Solomon…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis s-a aflat, impreuna cu soția sa, Carmen, la Peștera Sfantului Andrei, potrivit ziarului Amprenta. Dupa ce s-a rugat in peștera, președintele a stat de vorba cu preoții care au oficiat slujba. D.Constantin The post Galerie foto. In Saptamana Patimilor, Klaus Iohannis…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la scoala nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din municipiul Constanta, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 700 de elevi si profesori au fost evacuați din cladire. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere la fața locului. ”S-au…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, luni, ca are informatii despre un alt centru universitar din Romania unde s-ar fi refolosit stimulatoare cardiace pe parcursul ultimilor 14 ani. Luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Parlamentului, Ungureanu a precizat ca marti va prezenta…