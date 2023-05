Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Steinmeier efectueaza o vizita de stat la București, Sibiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Iohannis, catre greviștii din educație: 'O negociere se intampla…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, care efectueaza pana vineri o vizita de stat in Romania.Presedintele federal a fost primit cu onoruri militare. Din delegatia presedintelui Klaus Iohannis fac parte ministrul de Externe, Bogdan…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua o vizita de stat in Romania, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului German va vizita București, Siiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai.

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua o vizita de stat in Romania in perioada 24-26 mai, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, a informat Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti. CITESTE SI Vești mari pentru tinerii din Romania! Pot beneficia de sume de zeci…

- Președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pregatește o vizita in Romania, in perioada 24-26 mai, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Vizita nu se limita la București, Steinmeier urmand sa ajunga și in Sibiu și Timișoara.

- Președintele Germania, Frank-Walter Steinmeier, se va afla la Timișoara in 25 mai. Este așteptat sa vada și expoziția de la Cazarma U. Vizita sa din Romania va mai cuprinde București și Sibiu.

- Rezervarile inregistrate pentru minivacanta de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, cand nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de 1 Mai sunt…

- Roboțelul Pepper aduce un plus de distracție ințelegerii termenului de educație financiara in școlile romanești. In perioada martie-iunie 2023, Pepper va vizita școlile din șapte județe din Romania, familiarizandu-i pe elevi cu ideea de educație și concepte financiare importante. Primul oraș in care…