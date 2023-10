Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a oferit o prima reacție cu privire la dronele care cad pe teritoriul țarii noastre. Ce a transmis președintele Romaniei, chiar din New York. Mesajul care evidențiasa un aspect crucial al acestor evenimente.

- Un microbuz in care se aflau cinci romani, inclusiv șoferul, s-a prabușit intr-o prapastie adanca de peste 20 de metri. Unul dintre pasageri a murit, scrie Rotalianul. Accidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 21.00, pe teritoriul localitații Centallo, provincia Cuneo din Piemonte. Cinci romani…

- Un roman și-a pierdut viața intr-un accident rutier grav in Italia. Ștefan Țurcanu avea doar 22 de ani și era stabilit in Castelrosso. Tanarul a murit dupa ce motocicleta pe care se afla a intrat in coliziune cu o alta mașina. In urma tragediei, familia a decis sa salveze alte vieți și a acceptat sa…

- Un cutremur devastator a avut loc vineri seara, in Maroc. Magnitudinea sa a fost de 6,8 grade pe scara Richter și a facut peste 820 de morți. Joe Biden este alaturi de stat și a promis asistența in urma tragicului eveniment.

- Un alpinist roman si unul german au murit duminica dimineata in Alpii italieni dupa ce un membru al expeditiei din care faceau parte a alunecat si i-a tras dupa el pe trei dintre insotitorii sai, a raportat agentia de presa Ansa, citata de AFP, scrie AGERPRES. Victimele sunt un roman de 35 de ani,…

- O noua tragedie cumplita a zguduit Romania in urma cu doar o zi! Mai multe explozii puternice s-au produs ieri la o stație GPL din Crevedia. In urma exploziei, doua persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Dupa aceasta tragedie, Klaus Iohannis,…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin admite ca șeful Wagner Evgheni Prigojin a murit.„Nu vom uita niciodata contribuția Wagner in Ucraina”, a spus Putin. - in curs

- Mesajul presedintelui Klaus Iohannis in cinstea Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Conform unei informari din partea portalului presidency.ro, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 2 august 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului…