Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a vorbit într-un interviu acordat pentru studioul radio Sputnik Moldova despre cele trei avantaje principale pe care le are Republica Moldova, care îi motiveaza pe investitorii straini sa vina la noi în…

- Potrivit Crucii Rosii, 26 de trupuri au fost gasite in curtea unei vile din satul Mati, aflat pe coasta. Inainte de transmiterea acestei informatii, bilantul mortilor era de 24, informeaza BBC. Autoritatile au folosit barci si elicoptere pentru a evacua oamenii din zona plajelor si au anuntat…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat in fiasco, scrie AFP. Presedintele american Donald Trump arunca astfel in aer eforturile G7 de a relaxa tensiunile…

- Sâmbata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul în comunicatul final al summitului G7, desfasurat în ultimele zile la Malbaie (Québec, în estul Canadei), anulând fragilul compromise în privinta comertului. Desi presedintele american si delegatia sa au…

- Timp de o saptamana, municipiul Targoviste este capitala mondiala a teatrului. A inceput BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviste (FAST) ajuns, la cea de-a Vlll-a editie. Au raspuns invitatiei 26 de tari de pe patru continente: India, Belgia, Italia, Germania, Franta, Anglia, lslanda, Scotia,…