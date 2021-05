Klaus Iohannis, noi precizări despre evoluția campaniei de vaccinare: Am renunțat la toată birocrația Președintele Klaus Iohannis a facut, joi, noi precizari legate de evoluția campaniei de vaccinare anti – coronavirus din Romania. „Am vizitat centrul de vaccinare de aici de la Spitalul Militar si pot sa spun ca sunt foarte placut impresionat. E organizat impecabil, cu toate ca e in conditii de container, deci centru improvizat. Am aflat ca ieri si azi s-au vaccinat peste 500 de persoane de aici din Constanta. E un lucru excelent. Avem maratoane, avem centre non-stop. Am renuntat practic la toata birocratie si incepand de la sfarsitul acestei saptamani toate localitatile, toate centrele din toata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

