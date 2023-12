Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat, luni, in cazul tragediei de la Odorheiu Secuiesc, solicitand elucidarea de urgenta a cauzelor care au dus la prabusirea cladirii internatului Liceului ‘Tamasi Aron’ si pedepsirea celor care se vor dovedi vinovati. „Tragedia care a avut loc la internatul Liceului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reacționat dupa incidentul de la Liceul Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc in urma caruia un elev a murit. Solicit elucidarea de urgența a cauzelor care au dus la prabușirea cladirii, a solicitat șeful statului.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiei elevului decedat in tragedia de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc unde un perete s a surpat, iar mai multi elevi au fost surprinsi sub daramaturi. "Tragedia care a avut loc la internatul Liceului…

- Președintele Klaus Iohannis cere ancheta in cazul tragediei de la Odorheiu Secuiesc, in urma careia un elev de 17 ani a murit, iar alte trei fete au suferit traumatisme grave. Intr-un mesaj postat, luni seara, pe pagina de Facebook, șeful statului spune ca cei vinovați trebuie sa plateasca, precizand…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, luni seara, pe Facebook, in urma tragediei care a avut loc la Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, unde un elev a murit și alți trei sunt raniți, dupa ce cladirea internatului s-a prabușit parțial.„Transmit condoleanțe familiei elevului care și-a pierdut…

- Tragedia care a avut loc la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc este cutremuratoare, spune președintele Klaus Iohannis, care solicita elucidarea de urgența a cauzelor care au dus la prabușirea cladirii și pedepsirea celor care se vor dovedi vinovați.„Tragedia care a avut loc la…

- Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiul Secuiesc s-a prabușit luni. La momentul producerii incidentului, mai mulți copii se aflau in incinta cladirii. Trei fete se afla la spital, in timp ce unul dintre copii a murit. Update: Cel de al patrulea elev prins sub daramaturile internatului…

- In urma incidentului care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut publica și prima reacție despre cele intamplate. Iata declarațiile Ministrul Educatiei, Ligia Deca!