Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca alegerile anticipate sunt "o solutie buna", dar a adaugat ca este prea devreme sa se exprime asupra unui termen in acest sens. "Alegerile anticipate sunt o solutie buna si ar fi de dorit sa se ajunga la alegerile anticipate. Insa, acum, este inca prea…

- "Statele Unite felicita Guvernul si cetatenii Romaniei pentru succesul alegerilor prezidentiale. Asteptam cu interes sa colaboram cu presedintele Iohannis pentru a consolida si mai mult parteneriatul nostru strategic", a transmis Departamentul american de Stat. Statele Unite saluta oportunitatile…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- PNL Arad e pe cai mari. La alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie, „galbenii” au reusit sa castige nu mai putin de 73 din totalul de 78 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Arad. In afara de patru comune, in care cele mai multe voturi au fost date pentru UDMR si o comuna castigata…

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns de ce mai vorbește despre PSD, dupa ce a inlaturat partidul de la guvernare: ”Dragii mei, trebuie, trebuie, fiindca acest PSD, din pacate, a condus Romania in cei mai mulți din cei 30 de ani de tranziție de dupa revoluție și-n acești 30 de ani, PSD a facut mult…

- Vineri s-a dat startul celor trei zile de vot la secțiile din strainatate, iar duminica dimineața se deschid secțiile de vot și in Romania. Romanii au de ales intre 14 candidați pentru funcția de președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani, dupa o campanie electorala de o luna de zile. Campania…

- Presedintele Klaus Iohannis reincepe sa foloseasca platforma Facebook ca pe un instrument de campanie, dupa ce ani de zile a transmis online doar rezumate ale unor declaratii facute in alte contexte. Cel mai urmarit politican european pe Facebook in 2014, Iohannis anunta pe pagina sa lansarea programului…

- Un jurnalist de investigatii din Statele Unite a facut o serie de precizari pentru Digi24 in legatura cu modul in care sunt percepute peste ocean declaratiile facute de Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, in legatura cu afacerile lui Hunter Biden in Romania.