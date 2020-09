Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala de metrou M5 este o ''mare realizare" si risca sa devina "o legenda a amanarilor", a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "Este o mare realizare, trebuie sa recunoastem acest lucru. Este cert, dupa Revolutie, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din Romania",…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la inaugurarea metroului din Drumul Taberei și a spus ca este cea mai mare realizare de infrastructura de dupa Revoluție.”Este o mare realizare, trebuie sa recunoaștem. Este cea mai mare realizare de acest gen de dupa Revoluție. Aceasta linie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la inaugurarea metroului din Drumul Taberei, ca „aceasta linie risca sa devina un fel de legenda, o legenda a amanarilor, dar iata ca a venit un guvern hotarat, care a dorit sa dovedeasca ca și astfel de lucruri pot fi inaugurate cu succes”.

- Social-democratii au transmis marti ca la „inaugurarea metroului din Drumul Taberei, Ludovic Orban ajunge un fel de Coana Leana a sefului suprem de la Cotroceni, iar Bode devine reincarnarea lui Emil Bobu”. Sursa citata mai spune ca PNL inaugureaza acum un proiect deblocat si realizat in proportie de…

- Metroul din Drumul Taberei a ajuns subiect de dezbatere politica: președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban il inaugureaza marți, iar reprezentanții PSD ii acuza de demagogie și susțin ca proiectul le apaține. „Deblocat si realizat in proporție de 99% de guvernele social-democrate”, susține…

- E circ la inaugurarea metroului de la Drumul Taberei. Protestatara Oana Lovin a fost ridicata in urma cu puțin timp cu jandarmii, dupa e a scandat mai multe lozinci la o portavoce. Lovin a fost saltata de cinci jandarmi și cel mai probabil va fi amendata. Aceasta s-a revoltat la sosirea președintelui…

- Dupa aproape noua ani de așteptare, timp in care s-au omenirea a cunoscut o serie de evenimente marcante, locuitorii cartierului Drumul Taberei au și ei parte, in sfarșit, de un vis implinit. Ii viziteaza Klaus Iohannis, insuși președintele țarii, care vine sa taie panglica la inaugurarea Magistralei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca i se pare normal ca metroul din Drumul Taberei sa fie inagurat chiar in luna septembrie, cand sunt alegerile locale, ca i se pare normal „ca metroul sa fie pus in functiune, atunci cand poate fi pus in functiune“. Seful Executivului a mai spus ca atunci…