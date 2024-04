Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 22 aprilie 2024, un mesaj cu prilejul Sarbatorii de Pesah. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale, in cadrul ceremoniei desfasurate la Templul Coral din Bucuresti.Va…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a transmis ca exista zone in care „nu s-a ințeles foarte exact ce inseamna intrarea Romaniei in Air Schengen”. Klaus Iohannis, despre problemele aparute in legatura cu Air Schengen Declarația sa vine in contextul in care au aparut informații despre…

- Presedintele Klaus Iohannis spune in mesajul transmis, luni, cu prilejul Zilei Internationale a Romilor si a Sarbatorii etniei romilor din Romania, ca tara noastra poate fi un bun exemplu de societate deschisa si democratica, inclusiv prin diversitatea, energiile si competentele cetatenilor sai de etnie…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de catre președintele Klaus Iohannis. Iohannis a fost intrebat in cadrul unei conferințe de presa despre candidatura la șefia NATO. Președintele Romaniei a precizat ca nu intentioneaza…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis este criticat dur in presa franceza pentru candidatura sa la șefia NATO. Intr-o analiza ampla, Le Figaro spune ca Mark Rutte e favorit in timp ce candidatura lui Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre candidatura la funcția de secretar general al NATO, joi, intr-o conferința de presa inaintea Consiliului European, și a declarat ca pe el și pe contracandidatul sau, premierul olandez Mark Rutte, „ne deosebește geografia, istoria…

- Vladimir Ionescu (www.bv1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presa, joi, inainte de reuniunea Consiliului European, și a anunțat ca va „insista pe urgența sprijinului militar pentru Ucraina”, dar și pe „menținerea sprijinului european” pentru Republica Moldova. Klaus Iohannis,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a declarat in Parlamentul European ca ridicarea controalelor la fronterele aeriene și maritime trebuie urmata in cel mai scurt timp de ridicarea controalelor la frontierele terestre: „Fondurile europene intrate in Romania de la momentul aderarii…