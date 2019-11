Cu 1.218 voturi (35,81%), președintele in funcție, Klaus Iohannis (susținut de PNL), a caștigat primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, la Campeni. Pe locul doi s-a situat Viorica Dancila (susținuta de PSD), cu 1.090 voturi (32,04%), iar pe poziția a treia s-a clasat Dan Barna (Alianta „2020” USR-PLUS), cu 370 voturi (10,87%). La Campeni, in cadrul scrutinului organizat ieri și-au exprimat opțiunea electorala un numar de 3.401 persoane. Iata rezultatele obținute de primi cinci candidați in orașul Campeni: 1. Klaus Iohannis: 1.218 voturi (35,81%) 2. Viorica Dancila: 1.090 voturi (32,04%)…