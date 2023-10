Klaus Iohannis a promulgat noua lege referitoare la utilizarea fondurilor europene Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce noi prevederi pentru prevenirea apariției neregulilor in programarea și utilizarea fondurilor europene. Actul normativ va introduce noi prevederi ce vor asigura cadrul legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027 și vor preveni apariția potențialelor nereguli in ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Mai mult, va fi intarit și cadrul legal de reglementare a situațiilor de conflict de interese, inclusiv din perspectiva aticoluli 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

