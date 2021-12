Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8 decembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgența Iași - COVID-19), dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, semnat la București…

- Autoritațile de la București au actualizat aseara lista țarilor cu risc epidemiologic crescut, noua lista avand o serie de noutați. Ca principale modificari survenite in incadrarea statelor in cele trei zone putem spune ca in zona *roșie* au intrat Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite…

- “Biofarm (simbol bursier BIO), producator de medicamente din Romania, a inaugurat o noua unitate de productie si testare in Bucuresti, in care s-au investit peste 35 milioane de euro. Cu o suprafata utila de peste 10.000 mp si un flux de productie anual de trei ori mai mare decat in unitatea existenta,…

- - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Tribunalul Calarași a domnului Serban George Catalin, in prezent detașat la Consiliul Superior al Magistraturii – pensionare;- Decret privind acreditarea domnului Radu-Gabriel Safta, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Australia…

- Euronews scrie despre situația grava din Romania, in condițiile in care marți au fost atinse noi recorduri zilnice atat in cazul infecțiilor cu COVID-19, cat și al deceselor, pe fondul unei rate de vaccinare „alarmant de scazute”.Autoritațile au confirmat marți 18.863 de noi infectari cu COVID-19 și…

- Duel de gala, duminica seara, de la ora 20:30, în Liga 1 la fotbal, între liderul CFR Cluj și Rapid, doua formații care iubesc culoare vișinie, dar care sunt desparțite de 6 locuri în clasament (giuleștenii sunt primii sub linia de play-off). Meciul se va disputa pe stadionul din Mioveni.…

- Frigul a pus stapanire pe Romania, iar sute de blocuri din București nu au caldura. Oamenii sunt nemulțumiți, iar meteorologii au anunțat vreme rea. Temperatura a scazut sub 10 grade, iar ploile abundente nu se opresc. Pentru a face fața acestor probleme, oamenii au cumparat calorifere electrice.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori (rosu, galben si verde), in functie de incidenta cazurilor de COVID-19. Bulgaria, care s-a aflat in zona rosie, a trecut in zona galbena, iar Spania in zona verde. Principalele modificari…