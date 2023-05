Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 186/2022 care prevede instituirea taxei de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic. Potrivit initiativei legislative, contributia de solidaritate va fi platita de societatile comerciale care desfasoara…

- Parlamentul a adoptat in martie, la propunerea Partidului Social Democrat, legea de aprobare a OUG nr. 186/2022 privind contribuția de solidaritate de 60% pe „ profiturile excesive″ ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, impusa la finalul anului trecut in aplicarea unui…

- Antonio Andrusceac, liderul grupului parlamentar AUR din Camera Deputatilor, a criticat, miercuri, Legea privind taxa de solidaritate, pe motiv ca forma care a trecut de Senat, dupa reexaminare, nu mai permite taxarea companiei austriece OMV, relateaza agerpres.ro."La reexaminare sunt scoase toate acele…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicarii in spatiul juridic national a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, in contextul indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce-i revin,…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri in emiisunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate…

- Conform proiectului aflat la Camera Deputatilor si trecut de votul Senatului, Registrul privind istoricul vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania va fi infiintat la nivelul Registrului Auto Roman (RAR), iar service-urile autorizate vor fi obligate sa transmita indicatia odometrului,…

- Comisiile de specialitate din Senat au dat raport de admitere pentru proiectul de lege privind pensiile speciale, printre noile modificari fiind precizarea ca impozitarea de 15% prevede doar veniturile „specialilor” care depașesc aproximativ 6.800 de lei. Una din primele prevederi este ca nu mai pot…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Șanse sporite pentru adopția copiilor, prin majorarea de la un an la doi ani a concediului de acomodare / Comunicat de presa martie 2, 2023 11:58 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat cu mare majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea…