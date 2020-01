Klaus Iohannis a decorat o personalitate a culturii brașovene Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, in data de 15.01.2020, in cadrul ceremoniei de decorare a unor personalitati din domeniul culturii de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prorectorul pentru cercetare stiintifica la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” si presedinte al Uniunii Scriitorilor-filiala Brasov, domnul Adrian Lesenciuc, a primit Medalia „Meritul Cultural” Clasa a III-a, in semn de apreciere pentru talentul, daruirea si profesionalismul de care a dat dovada de-a lungul activitatii. Adrian Lesenciuc s-a nascut in 21 august 1975, la Campulung Moldovenesc. Poet, prozator,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

