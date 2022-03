Stiri pe aceeasi tema

- Scriu de ani de zile despre ceea ce se intampla in Ucraina. Am urmarit schimbarile politice și sociale de dupa Maidanul sponsorizat de Occident și, mai ales, ceea ce s-a intamplat in est, in regiunile separatiste. Razboiul de acum, oricat am sperat și am fost convins ca nu va incepe, nu poate fi separat…

- Nimeni nu-și inchipuie ca, astazi, razboiul se va purta, se poarta, ca acum 150-200 de ani, nici macar ca acum 70 de ani. Nici ca tactica, strategie, dar nici ca spațiu-loc. Și, cu toate acestea, razboiul purtat-desfașurat in secolul XXI are componente și consecințe tribale, criminale, dezumanizante,…

- Planeta se fereste de tot ce vine din Rusia! Inclusiv de sportivii din aceasta tara, desi, la prima vedere, acestia n-au o vina directa pentru crimele de razboi comise de armata lor, in Ucraina.

- Razboi in Ucraina. Mai multe explozii s-au produs sambata dimineata in diverse zone ale capitalei ucrainene Kiev, dupa lupte grele in suburbii, pe masura ce fortele rusesti se apropie de oras, conform CNN. Armata ucraineana anunta ca a respins un atac pe o strada a capitalei. UPDATE 23:10 Un oficial…

- Așa cum era de așteptat, amenințarea reala- invadarea Ucrainei de catre Rusia- s-a transformat intr-un teribil real news. In ciuda tuturor fake news-urilor pe care propaganda Moscovei le-a promovat (și probabil ca le va mai promova) vreme indelungata. Inclusiv aici, la noi. In mod insistent, insidios…

- In aceasta saptamana, polițiștii Biroului Siguranța Școlara au desfașurat mai multe activitați de informare in unitațile de invațamant din municipiul Bacau, pentru prevenirea violenței și a bullyingului. Au fost derulate 22 de ore de prevenire la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Colegiul…

- Activitatea de tineret a Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJTS) Bacau s-a incheiat in anul 2021 cu un proiect propriu, intitulat „Spiridușii lui Moș Craciun”. Proiectul, care s-a derulat marți, 7 decembrie, la sediul DJTS Bacau, a avut ca scop evidențierea tinerilor ce s-au afirmat in organizarea…

- Trei barbați care desfașurau ieri dupa-amiaza mai multe role de cablu de comunicații pe malul raului Bistrița, in apropierea localitații Garleni, au fost observați de un echipaj de jandarmerie, care s-a indreptat spre ei, cu intenția de clarifica motivul prezenței in zona respectiva. In scurt timp,…