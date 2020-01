Stiri pe aceeasi tema

- Oradea a intrat in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lectie de fitness pe ghete rebound, numarul total de participanti omologat fiind de 1.657, a declarat luni antrenoarea de kangoo jumps, Kinga Sebesteny. "E-mailul de la ei a venit din senin, dupa ce asteptam confirmarea lor de trei luni. L-am primit,…

- 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare, cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, a anuntat miercuri Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2010 - 2018, numarul accidentelor feroviare grave…

- Kinga Sebestyen a declarat in mai multe randuri ca sportul pe care il dezvolta și il promoveaza, Kangoo Jumps, este iubit de persoane aflate la orice varsta. Insa ce s-a intamplat recent avea sa o surprinda intr-un mod excepțional: printre cei care practica acest sport se afla și o femeie in varsta…

- Aproape 28.000 de persoane au vizitat in anul 2019 Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cifra ce reprezinta o usoara crestere fata de 2018. “Anul 2019 a adus la Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare un numar de 27.895 vizitatori, cifra ce prezinta o usoara crestere…

- Kinga Sebestyen a avut parte de o vacanța de neuitat, intr-unul din cele mai frumoase locuri din Statele Unite ale Americii. Cunoscuta autoare a programelor Kangoo Jumps a ales Florida ca destinație.Kinga a plecat in America pentru a pune bazele studiuluiKAPO – Sanatate pe ghete, prin care va ajuta…

- Drumul pana in Germania nu este tocmai unul usor de parcurs din cauza distantei destul de mari. Astfel, fie ca va doriti doar sa explorati aceasta tara, sa vizitati rudele sau prietenii sau sunteti in cautarea unui trai mai bun, este important sa alegeti cu mare atentie modul de transport. reNNen.ro…

- Kinga Sebestyen launches KAPO – Health on Boots study in America Kinga Sebesten is ready to help hundreds of Americans to get healthier though a 6 month program of Kangoo Jumps exercises. She has made Kangoo Jumps a phenononon all over Europe and is now in Florida to build the first overseas edition…

- Nu raman fara reactie incercarile disperate ale presedintelui Klaus Iohannis de a desfiinta cu orice pret Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, care le da fiori reci calailor din instante si parchete. Sambata, 2 noiembrie 2019, zeci de oameni au protestat initial in fata Palatului…