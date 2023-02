Stiri pe aceeasi tema

- (,,Raiul și iadul: locuri de manifestare a dragostei lui Dumnezeu sau a lipsei acesteia”) Interviu cu Elena Raluca ADASCALIȚE, medic specialist Radiologie și Imagistica Medicala, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași – Compartiment UPU-SMURD – Ce valoare are pentru dumneavoastra…

- (,,Marele pericol este dat de multiplicarea oamenilor fara cuvant”) Interviu cu prof. dr. Lucian ȘERBAN, geograf – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in discursul profesional și civic, in cercetarea științifica? – Din ipostaza profesorului de la catedra, cuvantul este…

- Solemnitatea sfanta Maria, Nascatoare de Dumnezeu, este prima sarbatoare mariana aparuta in Biserica occidentala. La origine sarbatoarea inlocuia obiceiul pagan strenae (daruri de sarbatori), ale carui rituri contrastau cu sfintenia celebrarilor crestine. Natale Sanctae Mariae a inceput sa fie celebrata…

- Pornind de la 33, pot fi scrise tratate de numerologie, religie, astrologie, ezoterism, biologie, istorie, masonerie sau chiar povești de dragoste. Coloana vertebrala are 33 de vertebre, piciorul uman, 33 de incheieturi. Numele Elohim (atribuit lui Dumnezeu) apare de 33 de ori in Geneza Bibliei ebraice.…

- Copiii sunt grozavi. O educatoare le-a spus copiilor din grupa ei de la gradinita istoria Craciunului, cu pastorii si cu cei trei magi. La sfarsit i-a intrebat: „Acum spuneti-mi: cine a fost primul care a stiut despre nasterea lui Isus?” O fetita a ridicat mana si a raspuns: „Maria”. Desigur, Maria.…

- La timp de Post al Nașterii Domnului, saptamana inceputului de luna Decembrie ne destainuie doua mari sarbatori, amandoua datatoare de tonuri duhovnicești. Una dupa Neam și alta dupa cele ale Bisericii. Spre a ne putea aminti de Domnul. Dar și de faptul ca este nevoie de un Neam drept ca Neamului sa-i…

- Fiecare neam are pe axa timpului clipele sale de glorie, efemere , dar statornice prin consecințele sale. Pentru noi, romanii, astrele istoriei s-au aliniat pe 1 Decembrie 1918, cand am invațat definiția unitații naționale cu ambiție și crez patriotic. 1 Decembrie este pentru toți romanii ziua sfanta…

- Cu duminica ce urmeaza, prima din Advent, incepe un nou an liturgic. Sa punem la inceputul acestui an smerenia ca temelie a vietii noastre spirituale si fiecare sa se considere ca un elev de clasa I, care paseste pentru prima data pragul scolii. Rupt din mediul familial face cunostinta cu trei lucruri:…