Kim Petras a lansat If Jesus Was A Rockstar

Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu “Unholy”, alaturi de Sam Smith, melodie care ocupa primele locuri in topurile radio din Romania si pe platformele de streaming, Kim Petras a lansat “If Jesus Was A Rockstar”. Single-ul o vede pe Kim implinindu-și un vis de lunga durata de a lucra cu eroul ei pop, legendarul producator Max Martin. „If Jesus Was A Rockstar” o vede pe Kim deschizandu-se intr-un mod emoționant de personal in compoziția ei. Reflectand asupra gasirii propriei relații cu spiritualitatea dupa ce nu s-a simțit binevenita de instituția religiei cand era mai tanara, Kim se intreaba…