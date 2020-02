Kim Kardashian crede ca tatal sau s-a reincarnat in fiul ei! Cine i-a spus asta! Kim Kardashian crede in reincarnare, lucru pe care l-a mentionat de mai multe ori in reality show-ul Keeping Up With The Kardashians. Iar vedeta este convinsa ca fiul ei, Psalm West, este reincarnarea regretatului sau tata, Robert Kardashian. Conform E! News, mai multi clarvazatori i-au spus lui Kim Kardashian acest lucru. Mai mult, vedeta spune ca ea insasi a simtit o legatura inexplicabila intre tatal decedat si fiul ei. Inca dinainte sa vina Psalm West pe lume, o femeie medium din Bali i-a spus lui Kim ca urmeaza…