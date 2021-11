Kim Jong-un le-a interzis nord-coreenilor să îmbrace haine de piele. Care este motivul Dupa ce i-a infometat , ii lasa fara haine. Kim Jong-un a interzis nord coreenilor purtarea hainelor de piele, pentru a nu arata exact ca el. Purtata pentru prima data de Kim in 2019, haina a devenit foarte populara in randul elitei nord-coreene. A fost inca o metoda prin care unii, cei care iși permiteau financiar, iși aratau loialitatea fața de liderul suprem. Totuși, de cand au aparut imitațiile, poliția desfașoara razii pentru a-i depista și inchide pe comercianții care le vand și pentru a confisca hainele de la oameni, pentru ca purtarea lor i-ar submina autoritatea lui Kim, informeaza … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

