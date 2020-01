Stiri pe aceeasi tema

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, a cerut masuri de securitate "pozitive și ofensive" la reuniunea partidului de guvernamânt din Coreea de Nord, convocata în contextul tensiunilor cu SUA, relateaza site-ul agenției Reuters, citând agenția nord-coreeana de știri…

- Aceasta stire eronata a intervenit in contextul in care Statele Unite si aliatii lor din estul Asiei au fost in alerta dupa avertismentul Coreei de Nord de luna aceasta privind un posibil "cadou de Craciun" pentru Washington, pe care expertii l-au interpretat ca poate insemna un posibil test de rachete…

- Consiliul de Securitate ONU se va reuni miercuri, la solicitarea Statelor Unite, cu privire la lansarile de rachete din Coreea de Nord, dupa ce imagini din satelit au sugerat ca Phenianul a testat un nou motor de racheta, Relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Aceasta mișcare…

- Retorica dintre liderii Statelor Unite si Coreii de Nord a atins un nou varf dupa ce viceministrul de externe nord-coreean Choe Son Hui a criticat joi noapte comentariile presedintelui american Donald Trump, care a vorbit recent despre posibilitatea folosirii fortei militare impotriva Phenianului…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, monitorizeaza exercițiile militare aeriene ale forțelor nord-coreene, în timp ce Washingtonul și Seulul au decis amânarea exercițiilor similare pentru a facilita reluarea negocierilor pe tema denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Mediafax citând…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca abordarea PNL este mult mai serioasa dupa motiune, decat inainte, pentru ca la motiune „toti au venit cu demagogie”, insa putini au crezut cu adevarat ca va trece.

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan in care il avertizeaza sa incheie un acord cu militantii kurzi din Siria pentru a evita astfel ca Washingtonul sa distruga economia Ankarei, Scrie Agerpres dupa o relatare dpa. "Istoria va va…

- Coreea de Nord a testat miercuri cu succes un nou tip de racheta balistica, care a fost lansata de pe un submarin, a informat joi agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, in contextul in care autoritatile de la Phenian au anuntat pentru sambata discutii la nivelul grupurilor de lucru cu SUA…