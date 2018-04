Kim isi face nevasta Prima Doamna

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Ministrul nord-coreean de Externe Ri Yong-ho purta vineri consultari in Suedia, o tara care reprezinta interesele americane in Coreea de Nord, pe fondul unei destinderi diplomatice intre Phenian si Occident, relateaza AFP. Diplomatul-sef nord-coreean a sosit joi la Stockholm, la o saptamana dupa…

- Presedintele american a precizat ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian. Functionarii de la Casa Alba si de la Departaemntul de Stat, luati prin surprindere.

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Liderul nord coreean, Kim Jong-un, și soția lui Ri Sol-ju, s-au plimbat noaptea prin Phenian cu un troleibuz. Potrivit presei de stat, liderul nord coreean a spus ca este mulțumit de noul model de troleibuz și și-a exprimat mandria fața de muncitorii nord coreeni. Kim Jong-un a fost…