Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a denuntat vineri ''agresivitatea'' americana, dupa ce Washingtonul a publicat noua sa ''strategie de aparare in spatiu'', relateaza AFP. Potrivit acestei strategii publicate miercuri de Pentagon, Statele Unite vor sa impiedice China si Rusia…

- Rusia a anuntat luni expulzarea a doi diplomati cehi, o masura de "reciprocitate" dupa expulzarea la inceputul lunii iunie a doi diplomati rusi pe fondul raspandirii unui zvon fals despre un presupus proiect de otravire a unor politicieni cehi locali, potrivit AFP si EFE.Ministerul de Externe…

- Ministerul de Externe de la Moscova a facut, joi, comentarii acide pe tema strategiei naționale de aparare a Romaniei, in care Rusia figureaza ca o amenințare la adresa securitații. Includerea Rusiei printre „sursele problemelor globale” nu este ceva nou, a spus Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…

- Republica Ceha a anunțat vineri ca a expulzat doi diplomați ruși dupa ce a stabilit ca un angajat al ambasadei ruse a raspândit zvonuri despre o otravire planificata a politicienilor cehi, potrivit AFP.În aprilie, saptamânalul ceh Respekt, citând surse din cadrul serviciului…

- Rusia il invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, prevazuta la 24 iunie la Moscova, dupa ce a amanat ceremoniile din cauza pandemieicovid-19, a anuntat joi un reprezentant al diplomatiei ruse. "Noi invitatii vor fi trimise tuturor participantilor,…

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul reuniunii…

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP. In cadrul reuniunii diplomatice, Moscova si Kievul…