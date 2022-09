Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp, Moscova…

- Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti, 30 august, forțele de aparare ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida…

- Sistemele de siguranta ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au fost activate joi, dupa ce intreruperi ale furnizarii electricitatii au fost semnalate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse, relateaza agentia RIA, citata de Reuters, in timp ce Moscova a acuzat Kievul…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Moscova a acuzat luni Kievul ca incearca sa "ia Europa ostatica" prin bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, relateaza Reuters.Intr-o declarație de presa, Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat ca dorește ca Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze…

- Uniunea Europeana condamna "violarea iresponsabila" a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. "UE condamna activitatile militare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca Rusia trebuie sa raspunda pentru „actul terorist” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP și Agerpres. „Ocupantii au creat o alta situatie…