Ucraina reabiliteaza și extinde porturile sale fluviale de pe Dunare, care nu au mai fost folosite de mult timp, pentru a facilita exportul de cereale din cauza blocadei Rusiei la Marea Neagra, a declarat șefa departamentului de politica agricola din regiunea Odessa, Alla Stoyanova, informeaza the Guardian. Inainte de razboi, porturile fluviale ucrainene de pe […]