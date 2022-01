Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “folosirea de instalații clandestine in scopul racordarii directe la rețeaua de energie electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare”, fapta prevazuta de Legea…

- Victorie brașoveana importanta! In ultima zi a anului 2021, Vladimir Sofronie a caștigat titlul de vicecampion european grupa baieți 8 ani la ȘAH-BLITZ. Dupa obținerea medaliei de aur la campionatul național de ȘAH CLASIC U8 ani in luna mai 2021 și a medaliei de aur la Campionatul Uniunii Europene la…

- E vremea colindelor aducatoare de vești. E vremea primenirii sufletelor, nu doar a caselor. Se apropie Moș Ajun cu tradițiile lui pastrate cu sfințenie in multe din satele noastre. Sunt sate in Romania, in care, in ajunul Craciunului, chiar inainte ca soarele sa se ridice pe cer, satenii, pentru a avea…

- FC Brașov are șase noi jucatori! Campionii cu Corona lasați in afara noului proiect au semnat acum contractele și au inceput antrenamentele. Unii dintre ei iși gasisera alt serviciu, anunța ProSport . Cei șase jucatori care au caștigat la CNSL litigiile cu FC Brașov au semnat contracte cu echipa din…

- Tentativa de crima la Sacele, in cartierul Garcini, pe. str. Ghiocelului. Din primele informații, se pare ca mai multe persoane ar fi intrat peste un barbat in casa și l-ar fi lovit in cap cu lama toporului, dupa cum a declarat fratele victimei, Alexandru Cazacu, pentru newsbv.ro. La fața locului au…

- Incepand de astazi FC Brasov are un nou antrenor. Calin Moldovan a fost prezentat oficial ca fiind noul antrenor principal al echipei. Astfel, el se va ocupa de pregatirea echipei pentru meciurile ramase din actualul sezonul al Ligii a 2-a. Antrenorul care in vara a promovat cu Corona din liga a 3-a…

- Actuala conducere a Primariei Sanpetru a reușit doar sa provoace scandal și nemulțumiri in randul majoritații locuitorilor pe perioada ultimului an. Trecand peste jocurile politice și „megasuccesul” semnarii unui parteneriat cu Primaria Brașov, pentru strada Narciselor, proiect furat de la vechea administrație…