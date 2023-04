de Cristian Hagi Proiectul „Khetanes – Impreuna”, destinat promovarii culturii comunitații rome din județul Constanța și organizat de Asociația Culturala Georgiana Rusu, a intrat in faza de producție artistica. proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 in cadrul Programului RO-CULTURA. Este vorba despre un proiect complex, desfașurat pe perioada a 12 luni și care implica zeci de persoane atat in echipa de organizare cat și in echipa artistica. Echipa de management a intreprins in prima parte a proiectului activitațile specifice de organizare, programare a activitaților și realizare…