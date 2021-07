Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera organizeaza, miercuri, incepand cu ora 09.00, o acțiune care are ca scop reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic. In data de 29 iulie a.c., incepand cu ora 09.00, se va desfașura o ceremonie militara, prilejuita de sarbatorirea „Zilei Imnului National al Romaniei”,…

- Reprezentanții Institutului Cantacuzino au confirmat prezența virusului West Nile in București. Primaria Capitalei a intensificat tratamentele de combatere a țanțarilor in zonele cuprinse intre Eroilor și Universitate, parcurile Cișmigiu și Izvor, precum și in cartierul Crangași, acolo unde s-a semnalat…

- Alerta epidemiologica. In capitala au fost descoperiți țantari purtatori de virus West Nile. Autoritațile sanitare au descoperit existența unor țanțari purtatori de virus West Nile in București, in zonele Splaiul Independenței, zona cuprinsa intre Eroilor și Universitate, parcurile Cișmigiu și Izvor,…

- USR PLUS a transmis joi seara, intr-un comunicat, ca va depune plangere penala daca primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu il va demite pe directorul ASSMB, Vasile Apostol, și nu iși va cere „scuze publice” dupa „tentativa de trucare a concursului pentru ocuparea postului de Director al Direcției Management…

- „Pentru a accesa bani europeni, trebuie sa facem un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitara. Am agreat lucrul acesta de mai mult timp, suntem in procedura.In luna august vom avea un ADI prin care și Primaria generala, și primariile de sector vor putea sa acceseze bani europeni pentru deșeuri.Avem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca deși a devenit un „sac de box” pentru colegi, el a condus partidul „in mod democratic”, relateaza news.ro. Replica vine dupa ce premierul Florin Cițu a susținut ca Monica Anisiei a fost amenințata cu „repercursiuni” daca il susține pentru șefia partidului…

- Suporterii care vor asista la optimea de finala a Euro-2020 Franta – Elvetia, luni, pe Arena Nationala, se pot vaccina in ziua meciului, incepand cu ora 10:00, la centrul de vaccinare de langa stadion sau la alte centre. Biletele achizitionate dupa data de 22 iunie, parte din cota suplimentara pana…

- De marți, 25 mai, liniile tramvaielor 11 și 35 se suspenda. In același timp liniile tramvaielor 1 și 10 vor avea program modificat. Linia 1 de tramvai va funcționa intre terminalele „Romprim” și „Banu Manta”, in ambele sensuri, pe urmatorul traseu: Șos. Olteniței, Calea Vacarești, Șos. Mihai Bravu,…