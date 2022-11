KFC îşi cere iertare după ce şi-a promovat puiul crocant învelit în caşcaval cu ocazia ”Nopţii de cristal” „Kristallnacht” este numele sub care a ramas in istorie seria de atacuri conduse de nazisti in Germania in 1938, care au provocat moartea a peste 90 de persoane si au distrus firmele si lacasurile de cult ale evreilor. Evenimentul tragic este considerat drept inceputul Holocaustului. Mesajul KFC, puternic criticat pentru insensibilitatea sa, a fost ulterior pus pe seama ”unei erori in sistem”. Lantul de fast-food a trimis miercuri o alerta pe aplicatie, care preciza: ”Este ziua memoriala pentru Kristallnacht! Rasfatati-va cu mai mult cascaval moale pe puiul vostru crocant. Acum, la KFCheese!”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

