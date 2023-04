Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea ecologista Extinction Rebellion, alaturi de alte organizatii, planuiesc sa organizeze mai multe proteste, de vineri pana luni, in capitala Regatului Unit, care ar putea avea impact asupra desfasurarii emblematicului maraton de la Londra, prevazut duminica 23 aprilie, transmite EFE, potrivit…

- Tanarul care a fost fenomenul anului 2022, urcand pe podiumul celor mai importante competiții de inot din lume și ținandu-ne cu sufletul la gura la fiecare evoluție spectaculoasa, marcheaza noi victorii. David Popovici a castigat a patra medalie de aur la Campionatul National de inot. Ce anunț a facut…

- Jon Jones (35 de ani) a caștigat titlul vacant la categoria grea in UFC, dupa ce l-a invins pe Cyril Gane (32 de ani). Cel mai bun din istoria UFC s-a intors. Dupa o pauza de 3 ani, Jon Jones a revenit in cușca. A avut nevoie de 3 minute pentru a caștiga titlul la cateoria grea. Pentru Jones, fost campion…

- David Popovici chiar nu mai are nevoie de nicio prezentare. Sportivul, in varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, a vorbit despre planurile pe care le are. Acesta a punctat ca, in perioada urmatoare, se va implica mai mult in cauze sociale.

- Alexander Bublik a oferit un moment straniu pe terenul de tenis. Sportivul din Kazahstan, aflat pe locul 50 ATP, a facut praf trei rachete de tenis. Nu i-a ajutat deloc, pentru ca a fost eliminat inca din primul tur de la Montpellier, competiție pe care anul trecut a reușit sa o caștige. Alexander Bublik…

- Kim Petras a parut copleșita de emoție la primirea primului sau trofeu Grammy, deoarece a devenit prima femeie trans care a caștigat un premiu pentru Cel mai bun duo pop la premiile Grammy. Petras și Sam Smith au caștigat premiul pentru piesa „Unholy”, care a fost nominalizata alaturi de trupe precum…

- Antrenorul italian Gennaro Gattuso și-a reziliat luni contractul cu Valencia. Mario Kempes, faimos atacant argentinian al anilor '70, a comentat: „Trista poveste a Valenciei se repeta. Antrenorul care da totul pleaca și cei care nu știu nimic raman la putere". Nici opt luni nu a ramas Gennaro Gattuso…

- Atletul Mo Farah a anuntat, marti, ca sezonul 2023 va fi „probabil” ultimul din cariera lui. Britanicul in varsta de 39 de ani va concura la Maratonul de la Londra si nu intentioneaza sa continue pana la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, potrivit news.ro.Mo Farah este cvadruplu campion olimpic…