Stiri pe aceeasi tema

- Femeile pilot de raliu ocupa parcarea Modex. Primaria Timișoara anunța ca incepand de joi seara și pana vineri seara, zona amintita nu va mai fi disponibila publicului larg, fiind rezervata unei competiții de raliu. La solicitarea ACS Women in Motorsport, Comisia de Circulație din cadrul Primariei Municipiului…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau a emis o solicitare pentru instituirea unor restricții de circulație pe Drumul Național 12A, tronsonul Ghimeș – Comanești, in județul Bacau, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor Catolice. Astfel, in ziua de 19 mai 2024, in intervalul orar 06:00 – 22:00, se va aplica…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța faptul ca, incepand cu data de 11.04.2024, se vor implementa in teren noi reglementari de circulație aprobate in Comisia operativa de circulație, astfel:

- O noua trecere de pietoni a fost amenajata in municipiul Constanta, pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, potrivit Primariei Constanta.Trecerea de pietoni este situata pe strada Zorelelor, in apropierea intersectiei cu strada Unirii. Echipele Confort Urban au aplicat marcajele…

- ”Atentie, restructii de circulatie pe DN 65! Pentru montarea grinzilor la pasajul DEx12, Craiova-Pitesti, peste DN 65, intre localitatile Pielesti si Bals, se instituie restrictie de gabarit pentru inaltimea mai mare de 5 metri”, a transmis, joi seara, DRDP Craiova. Sursa citata a precizat ca restrictia…

- In urmatoarele zile, in Timișoara vor incepe mai multe lucrari de infrastructura și de schimbare a rețelelor de apa și canalizare. Drept urmare, Comisia de Circulație a Primariei Timișoara a aprobat cateva restricții de trafic. Acestea se vor aplica in patru zone din oraș, doua de sambata, iar doua…

- Strazile Clabucet și Vulturilor vor fi inchise timp de cateva ore in primele doua zile ale saptamanii viitoare. Comisia de Circulație a Primariei Timișoara a luat aceasta decizie in urma unei cereri a Colterm, care va avea o intervenție la punctul termic din zona.

- Comisia de Circulație din Primaria Targu Mureș a adoptat marți, 20 februarie, prin vot, in cadrul unei ședințe, acordarea avizului necesar cererii de emitere a autorizației de construire și amenajare a parcarii provizorii din spatele Spitalului Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș, de catre Consiliul…