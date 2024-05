VIDEO How journalists in Ukraine learned they’re in a “marathon, not a sprint” after the Russian invasion: From families displaced to reporters drafted / The account of a Kyiv Independent director

Stiri pe aceeasi tema

- “Marea provocare este sa iți construiești viața in jurul acestei munci importante”, spune Zakhar Proitsuk, un membru din conducerea Kyiv Independent, unul dintre cele mai mari ziare in limba engleza din Ucraina. Zakhar Proitsuk a explicat, intr-un interviu pentru G4Media/Info Sud-Est, care sunt provocarile…

- Presedintele Volodimir Zelenski a condamnat, printr-o postare pe X, fostul Twitter, atacul Iranului asupra Israelului, scrie agenția News.ro. Ucraina intelege „oroarea" dronelor iraniene, folosite si de Rusia in invazia țarii sale, iar unitatea aliaților este esențiala pentru opri „raspandirea” terorii,…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a solicitat de urgenta noi ajutoare militare din partea susținatorilor cauzei ucrainene pentru a respinge atacurile Rusiei, care s-au intensificat in ultima perioada, relateaza agenția de presa DPA, citata de Agerpres.„Acesta este un razboi al resurselor si de aceea…

- Greva generala in Poșta Romana de azi, 1 aprilie. Dupa ce zilele trecute poștașii din Maramureș au facut o greva de avertisment, iata ca de azi e greva generala. Avem oficii poștale inchise, iar acum poștașii așteapta sa le fie rezolvate nemulțumirile. Aceștia cer, printre altele, salarii decente. „Cred…

- Romania condemns the Russian elections in the temporarily occupied and illegally annexed territories of Ukraine, as well as the opening of polling stations in the Transnistrian region of the Republic of Moldova and in the regions of Georgia, Abkhazia and South Ossetia, the elections in these areas being…

- International Atomic Energy Agency (IAEA) chief Rafael Grossi held “tense” talks over safety at the Zaporizhzhia nuclear power plant with Russian officials on Wednesday ahead of a meeting with President Vladimir Putin, Russian news agencies reported, according to Reuters. Russian forces seized Europe’s…

- French President Emmanuel Macron opened the door on Monday to European nations sending troops to Ukraine, although he cautioned that there was no consensus at this stage as allies agreed to ramp up efforts to deliver more munitions to Kyiv, according to Reuters. Some 20 European leaders gathered in…

- More than 2,400 civilians, including 87 children, have died in Russian attacks since the beginning of the war in the Kharkiv region of north-eastern Ukraine, head of the Kharkiv Police Criminal Investigations Department Serhii Bolvinov told AGERPRES. According to the Ukrainian official, Kharkiv has…