Cel mai prost drum din Zalau

Un drum a devenit impracticabil in Zalau, dupa ce o firma care se ocupa cu retelele de apa a facut lucrari pe strada C.A. Rosetti.In momentul de fata nu stie nimeni in cat timp se va reabilita drumul, pe care candva se putea circula in conditii decente.Familiile care locuiesc in zona ne-au declarat ca este greu de circulat pe acest drum acoperit… [citeste mai departe]