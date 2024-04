Stiri pe aceeasi tema

- Un nou post de televiziune se pregatește sa fie lansat in Romania la inceputul lunii aprilie. Este vorba despre postul Film Mania, care promite sa difuzeze in principal filme americane clasice. Conform unei notificari trimise la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), AMC va lansa in Romania…

- De cațiva ani buni, majoritatea smartphone-urilor de buget sunt echipate cu procesoare de la MediaTek din seria Helio. Acestea s-au dovedit a fi destul de bune pentru a duce la bun sfarșit majoritatea sarcinilor pe care utilizatorii de telefoane ieftine le fac in mod uzual, lucru care a dus la puține…

- Principalele declarații:Sunt bani de pensii?Daca toate calculele Ministerului Muncii sunt incheiate, cu siguranța in luna septembrie se va intampla acest lucru. Anul viitor vor fi bani pentru plata pensiilor?Odata intrate in plata, nu se pune problema sa nu fie achitate, nu cred ca mai putem vorbi de…

- Seful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghita Vlad, a explicat, la Europa Libera, ca militarii nu au legislatia necesara pentru a dobori dronele de atac care, eventual, ar mai intra in spatiul aerian al Romaniei, asa cum s-a intamplat anul trecut, impunandu-se modificarea a patru legi, scrie…

- Polițiștii clujeni au deschis astazi un dosar penal pentru doi barbați care au batut un cal pe raza localitații Dezmir. „La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 11.40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați cu privire la faptul ca pe o strada din localitatea Dezmir, doi barbați…

- Proiectul de lege care introduce sancțiuni pentru persoanele ce folosesc inteligența artificiala pentru a crea conținut audio sau video fals urmeaza sa intre saptamana aceasta la vot in Camera Deputaților, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit anunțului facut recent de ministrul cercetarii și digitalizarii,…