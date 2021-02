Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca prioritatea UDMR la bugetul de stat pe 2021 este dezvoltarea, in continuare, a institutiilor din sistemul de sanatate si sprijinirea investitiilor mari, importante pentru comunitatea maghiara. De asemenea, adauga Kelemen, prioritara este pentru UDMR si consolidarea…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat ca prioritatea UDMR la elaborarea bugetului pentru acest an a fost ca, prin distribuirea impozitului pe venit, ramas la nivel local in procent de 100%, sa fie consolidata pozitia consiliilor locale si judetene. Uniunea a mai considerat ca este foarte importanta…

- FOTO| Excelența Sa David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, in vizita la Alba Iulia: Care au fost cele mai importante puncte atinse in cadrul discuțiilor Reprezentanții administrației publice locale și județene au avut onoarea de a-l avea drept oaspete pe Excelența Sa David Saranga, ambasadorul…

- Kelemen Hunor: Obiectivul Guvernului este menținerea unui deficit de 7,1% Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat astazi, referindu-se la proiectul de buget, ca obiectivul Guvernului este de a menține un…

- Prima cooperare dintre Grupul BEI și Deutsche Leasing Romania va contribui la consolidarea investițiilor companiilor romanești active in sectoarele afectate de COVID-19. Noua cooperare dintre Banca Europeana de Investiții, Fondul European de Investiții și Deutsche Leasing Romania va permite companiilor…

- Anul 2020, marcat de pandemia Covid-19, a schimbat prioritațile și mersul firesc al lucrurilor, iar mai multe instituții au trebuit sa invețe in regim de urgența sa gestioneze situația. La fel a fost și in echipa Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, condusa de Valentina Buliga, care spune ca…

- „Dincolo de omagii si de amintirea celor care au reusit sa infaptuiasca natiunea romana, astazi gandul nostru se indreapta catre cei care sunt eroii zilelor noastre din prima linie, cei care ne apara, ingrijindu-se sa fim in continuare sanatosi", a prefatat presedintele Consiliului Judetean aniversarea…