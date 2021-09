Stiri pe aceeasi tema

- The Chairman of Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), Kelemen Hunor, declared, on Thursday, at the Women's Organization Forum of the party, "United for the future - together for our children", in Targu Mures, that the Union has responsibilities and plans for the coming years, including a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii de la Targu Mures, ca Programul "Impreuna pentru familie", care va fi dezbatut la cel de-al 15-lea Congres al formatiunii, nu este o chestiune ideologica, ci este baza tuturor politicilor nationale. "Ma…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele doua partide, PNL si USR PLUS.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele doua partide, PNL si USR PLUS.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate între partidele care formeaza coalitia de guvernare, însa acum si în anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. ”Atitudinea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate intre partidele care formeaza coalitia de guvernare, insa acum si in anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. „Niciodata nu am negat ca intre cele trei…

- Argumentele ministrului Justitiei pe tema SIIJ nu au substanta, a luat-o pe aratura, declara la RFI vicepremierul Kelemen Hunor, potrivit News.ro Presedintele UDMR ii raspunde lui Stelian Ion in scandalul din coalitie legat de desfiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infratiunilor din…