Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trebui sa iasa dintr-un „cerc vicios” in care a intrat in ultimii ani, a afirmat joi seara vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care si-a exprimat speranta ca si partenerii sai de coalitie doresc stabilitate si solidaritate pentru tara.

- „Dialogul și cooperarea pe dosarele aflate in lucru a fost o constanta a activitații. Reprezentarea in structurile europene este o carte de vizita importanta pentru Romania. In aceste 3 luni de activitate la Ministerul Justiției am demarat procedurile pentru selecția judecatorilor romani pentru Curtea…

- „Vreau sa va anunț ca atat cu Kelemen Hunor și Florin Cițu vorbim zilnic de foarte multe ori la telefon ca e normal sa facem asta. Astazi colegii mei au votat ca eu sa fiu premier din partea PSD, vreau sa le mulțumesc. Este important ce hotarasc colegii mei, nu partenerii. PSD are un candidat pentru…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu vede in acest moment de unde ar putea veni cele 234 de voturi pentru investirea guvernului minoritar PNL-UDMR. Mai mult, declara ca prima sa optiune a fost si ramane refacerea coalitiei cu USR. „Eu nu stiu pe ce se bazeaza colegii nostri care spun ca mergem…

- Cabral este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din Romania. Prezentatorul a reușit sa se faca iubit datorita umorului și a carismei sale. Mesajul lui Cabral pentru colegii de la Pro Tv Cabral este una dintre figurile emblematice ale Pro Tv. El a prezentat, de-a lungul timpului, mai…

- Sedinta are loc in contextul in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos, cu liderii PNL, UDMR si grupului parlamentar al minoritatilor nationale.Presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu,…

- Fostul ministru al Justitiei, Stelian Ion, dupa a carui demitere USR PLUS a iesit de la guvernare, afirma ca USR PLUS va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis cu „ideea” de a reface coalitia cu PNL si UDMR, insa fara Florin Citu in fruntea Guvernului. „Florin Citu e cazul sa-si dea…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat, vineri, la Congresul Uniunii, ca, dupa anul 2008, niciun guvern nu a reusit sa isi duca mandatul inceput la bun sfarsit și a facut un apel catre PNL și USR-PLUS sa se așeze la masa discuțiilor și sa faca un guvern pentru urmatorii 4 ani, așa cum au promis…