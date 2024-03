Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, despre functiile europene pe care ar putea sa le preia Romania dupa alegerile europarlamentare, ca Romania trebuie sa primeasca un portofoliu cu greutate, dar nu va fi de prima linie sigur. „M-as bucura sa avem un portofoliu pe politicile de vecinatate,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat convins miercuri ca, pana la finalul anului, va exista o decizie privind intrarea Romaniei in spatiul Schengen si cu granitele terestre, tara noastra fiind indreptatita de foarte multi ani sa devina membru cu drepturi depline. „Romania, de foarte multi ani,…

- Ungurii trebuie sa caștige in municipalitați și trebuie sa ne pastram reprezentarea europeana. Numai așa ne putem proteja comunitatea de extremiștii romani. Președintele UDMR a reacționat, pe pagina sa de socializare , la anunțul premierului Marcel Ciolacu și al președintelui Senatului Nicolae Ciuca,…

- Liderul UDMR a spus despre Diana Sosoaca si George Simion ca ei nu mai cresc in sondaje, s-au oprit undeva la 20% nu au cum sa ajunga la guvernare.”Nu vor ajunge, nu au cum, este exclus. Romania nu isi permite o astfel de aventura, o aventura de acest gen. Este exclus”, a spus acesta despre liderul…

- Liderul UDMR a spus despre Diana Sosoaca si George Simion ca ei nu mai cresc in sondaje, s-au oprit undeva la 20% nu au cum sa ajunga la guvernare.”Nu vor ajunge, nu au cum, este exclus. Romania nu isi permite o astfel de aventura, o aventura de acest gen. Este exclus”, a spus acesta despre liderul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Oradea, ca decizia recenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in cazul Colegiului reformat din Aiud opreste si pune in dificultate cultele religioase de a obtine si a intra in posesia proprietatilor confiscate…

- Multe persoane asteapta inca sa primeasca indemnizatiile prevazute de lege, compensatiile banesti pentru persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania, cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.Au dreptul prin lege sa primeasca lunar acesti bani, doar ca…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 ca in Romania nu ar trebui sa mai creasca taxele pana cand nivelul de colectare a acestora la bugetul de stat nu va crește. El se pronunța, de asemenea, impotriva trecerii la impozitarea progresiva.