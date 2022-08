Potrivit președintelui UDMR, Kelemen Hunor, premierul Ungariei, Viktor Orban a facut o declarație ambigua, dar nu rasista, in timpul discursului sau de la Baile Tușnad anul acesta, in legatura cu care a avut recent o intalnire de cinci minute cu co-președinții liberali și social-democrați ai coaliției guvernamentale de la București, relateaza Kronika . Politicianul a facut aceste precizari in contextul seriei de programe Oazis al asociației, organizat in cadrul Zilelor Ungariei de la Cluj-Napoca duminica dupa-amiaza. Kelemen Hunor a fost intrebat de moderatorul evenimentului cat de acceptabil…